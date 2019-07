Stebe rückt in Weltrangliste fast 200 Plätze vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Der deutsche Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe hat sich nach seinem überraschenden Final-Einzug beim Turnier in Gstaad in der Weltrangliste gleich um 198 Plätze verbessert.

Der 28-Jährige ist in dem neuen Ranking vom 29. Juli als 257. allerdings immer noch weit von einer Top-Platzierung entfernt. Der auch schon im deutschen Davis-Cup-Team eingesetzte Stebe hatte in der Schweiz seinen ersten Titel bei einem ATP-Turnier verpasst. Mit dem Einzug in sein erstes Endspiel nach zuvor vielen Verletzungen gelang ihm aber bereits ein großer Erfolg.

Der Hamburger Alexander Zverev ist nach der Halbfinal-Teilnahme bei seinem Heimturnier weiterhin Fünfter, es führt der Serbe Novak Djokovic vor dem Spanier Rafael Nadal und dem Schweizer Roger Federer. Bei den Damen bleibt die Australierin Ashleigh Barty die Nummer eins vor der Japanerin Naomi Osaka und der Tschechin Karolina Pliskova. Angelique Kerber wird unverändert auf Platz 13 geführt, Julia Görges rückte um einen Platz auf Rang 24 vor.