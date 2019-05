Schwächelnder Zverev spielt kurzfristig in Genf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rom (dpa) - Der zuletzt schwach spielende Tennis-Profi Alexander Zverev wird anders als ursprünglich geplant in der kommenden Woche beim Turnier in Genf antreten.

Deutschlands bester Tennisspieler hatte in Genf wegen eines Startplatzes angefragt und erhielt eine Zusage. Es ist sein erstes Start bei diesem Turnier.

Zverev befindet sich seit Wochen in einer sportlichen Krise und war beim ATP-Sandplatzturnier in Rom bereits in seinem Auftaktspiel gescheitert. Der 22-Jährige verlor am Dienstag gegen den Italiener Matteo Berrettini nach 1:49 Stunde mit 5:7, 5:7.