Österreicher Thiem erneut im Achtelfinale der US Open

New York (dpa) - Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem hat sich zum dritten Mal in Serie für das Achtelfinale der US Open qualifiziert.

Der Weltranglisten-Neunte besiegte den ehemaligen Juniorenchampion Taylor Fritz aus den USA mit 3:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:4. Thiem trifft am Sonntag entweder auf Vorjahresfinalist Kevin Anderson aus Südafrika oder den kanadischen Aufsteiger Denis Shapovalov.