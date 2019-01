Nur Molleker schafft noch Qualifikation für Australian Open

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Melbourne (dpa) - Talent Rudi Molleker hat es als einziger deutscher Tennisspieler geschafft, sich über die Qualifikation noch einen Platz in der ersten Runde der Australian Open zu sichern.

Im deutschen Duell gegen Oscar Otte siegte der 18 Jahre alte Oranienburger 4:6, 6:4, 7:5 und wehrte dabei zunächst zwei Matchbälle ab. Molleker schaffte erstmals den Sprung in das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers und trifft dort auf den an Nummer 18 gesetzten Argentinier Diego Schwartzman. Damit sind beim ersten Höhepunkt der Saison am Montag an 13 deutsche Profis dabei.

In der dritten und letzten Qualifikationsrunde scheiterten in Melbourne dagegen Dustin Brown, Mats Moraing und Antonia Lottner. Routinier Brown unterlag dem Südafrikaner Lloyd Harris 1:6, 6:7 (10:12), der deutsche Meister Moraing verlor 3:6, 2:6 gegen den Polen Kamil Machrzak. Die deutsche Vizemeisterin Lottner verpasste mit 6:7 (3:7), 3:6 gegen Anna Kalinskaja aus Russland den Einzug ins Hauptfeld.