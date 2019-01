Nach Kerber: Auch Görges sagt für erste Fed-Cup-Runde ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Melbourne (dpa) - Neben Wimbledonsiegerin Angelique Kerber wird auch Julia Görges dem deutschen Damen-Tennis-Team wieder in der ersten Fed-Cup-Runde gegen Weißrussland fehlen.

Die Weltranglisten-14. erklärte am Freitag vor Beginn der Australian Open in Melbourne, sie habe Teamchef Jens Gerlach bereits Anfang Dezember von ihrer Entscheidung informiert. Das Viertelfinale gegen Weißrussland findet am 9. und 10. Februar in Braunschweig statt, direkt danach folgen die wichtigen WTA-Turniere in Doha und Dubai.

Damit werden Gerlach wie im vorigen Jahr die beiden besten deutschen Spielerinnen gegen die Weißrussinnen fehlen. Im vergangenen Februar war dank Tatjana Maria, Antonia Lottner und Doppelspezialistin Anna-Lena Grönefeld im Viertelfinale dennoch ein überraschender 3:2-Erfolg in Minsk geglückt. Kerber, Görges und Grönefeld verloren dann im Halbfinale 1:4 gegen den späteren Sieger Tschechien.