Mischa Zverev in Newport im Achtelfinale

Newport (dpa) - Mischa Zverev hat erstmals seit vier Monaten wieder die erste Runde bei einem ATP-Tennis-Turnier überstanden. Der 31-Jährige besiegte beim Rasenturnier in Newport (USA) den US-Amerikaner Tim Smyczek mit 6:3 und 7:6 (7:4).

Im Achtelfinale des mit 652 245 US-Dollar dotierten Turniers trifft der Hamburger nun auf den Argentinier Guido Andreozzi. Für den älteren Bruder von Alexander Zverev war es bei 15 Turnierteilnahmen in diesem Jahr erst der zweite Sieg in einer Hauptrundenpartie. In der Weltrangliste steht er momentan nur noch auf Rang 209. Vor zwei Jahren war der Linkshänder noch auf Platz 25 eingestuft.