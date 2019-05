Görges muss auf Start in Nürnberg verzichten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa) - Das Damen-Tennisturnier in Nürnberg wird ohne Julia Görges stattfinden. Die 30 Jahre alte Fedcup-Spielerin kann wegen einer Oberschenkelverletzung nicht am WTA-Turnier in Franken teilnehmen, wie der Veranstalter mitteilte.

Görges habe sich in ihrem Zweitrundenspiel beim Turnier in Rom gegen die Rumänin Mihaela Buzarnescu verletzt. Dafür kann das mit 250.000 US-Dollar dotierte Sandplatzturnier eine andere Attraktion vorweisen. Einen Tag vor der Auslosung des Hauptfeldes erhielt die ehemalige French Open- und US Open-Siegerin Swetlana Kusnezowa eine Wildcard für das Turnier (18. bis 25. Mai).

Das deutsche Aufgebot beim Nürnberger Versicherungscup wird von den Fedcup-Spielerinnen Andrea Petkovic und Mona Barthel angeführt. Die ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki und Anna-Lena Friedsam haben wie Kusnezowa Wildcards erhalten.