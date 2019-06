Australien feiert French-Open-Siegerin Ashleigh Barty

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Paris (dpa) - Australische Medien und ehemalige Sportgrößen haben die neue French-Open-Siegerin Ashleigh Barty gefeiert. "Lasst die Barty-Party beginnen. Es gibt vieles, worauf man das Glas heben kann", schrieb die Zeitung "The Age" nach dem ersten Grand-Slam-Titel der 23-Jährigen.

Barty hatte sich im Endspiel von Paris gegen die 19 Jahre alte Tschechin Marketa Vondrousova mit 6:1, 6:3 durchgesetzt und als erste Australierin seit Margaret Court 1973 das Sandplatz-Turnier in Roland Garros gewonnen. "Nach all den Jahren der Quälerei, dem Burnout, dem Karriere-Wechsel und dem Comeback kam der ultimative Triumph bemerkenswert schnell", schrieb "The Age".

Barty hatte nach den US Open 2014 eine Auszeit vom Tennis genommen, weil ihr die Strapazen zu viel waren und ihr der Sport keinen Spaß mehr machte. Barty spielte unter anderem Kricket bei den Brisbane Heat, ehe sie 2016 ihr Comeback auf der WTA-Tour gab.

"Was für ein wunderbares Ergebnis für Australien und wie großartig, dass wieder ein Aborigine die French Open gewonnen hat", übermittelte Evonne Goolagong Cawley in einem Statement des australischen Tennisverbandes. Goolagong Cawley hatte 1971 in Paris gewonnen.