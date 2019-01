Australian Open: Djokovic und Pouille stehen im Halbfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Melbourne (dpa) - Der sechsmalige Sieger Novak Djokovic hat mit einem Aufgabesieg gegen den Japaner Kei Nishikori das Halbfinale der Australian Open erreicht.

Der Tennis-Weltranglisten-Erste aus Serbien führte in Melbourne 6:1, 4:1, als der angeschlagene Nishikori nicht mehr weiterspielen konnte. Der einstige US-Open-Finalist hatte zuvor im Achtelfinale mehr als fünf Stunden für das Weiterkommen benötigt. Es war bereits sein drittes Match im Turnierverlauf, in dem er in den fünften Satz gehen musste.

Djokovic trifft am Freitag auf den Franzosen Lucas Pouille, der mit 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 gegen den Kanadier Milos Raonic sein erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreichte. Bereits am Donnerstag treffen in einem Duell der Generationen der Spanier Rafael Nadal und der Grieche Stefanos Tsitsipas aufeinander.