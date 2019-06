Wer folgt auf Federer? Teenager im Finale von Stuttgart

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Der Italiener Matteo Berrettini und der Kanadier Felix Auger-Aliassime bestreiten heute das Endspiel beim Rasen-Tennisturnier in Stuttgart. Gesucht wird der Nachfolger von Titelverteidiger Roger Federer. Der Schweizer hatte in diesem Jahr auf eine Teilnahme verzichtet. Im Endspiel geht es um ein Preisgeld von 117 050 Euro und einen Sportwagen.

Der Weltranglisten-30. Berrettini hatte am Samstag im Halbfinale die Hoffnungen des Sauerländers Jan-Lennard Struff auf eine Final-Teilnahme vor heimischem Publikum beendet. Der 23-jährige Italiener hatte im Mai bereits in München das Finale beim Sandplatz-Turnier erreicht. Toptalent Auger-Aliassime strebt seinen ersten Titel auf der ATP-Tour an. Der erst 18 Jahre alte Kanadier belegt Platz 21 in der Weltrangliste. Zum Halbfinale musste er nicht antreten, weil sein Landsmann Milos Raonic verletzt aufgab.