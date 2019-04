Osaka bleibt nach Sieg in Stuttgart Nummer eins

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka ist beim WTA-Turnier in Stuttgart ins Viertelfinale eingezogen und behält damit ihren Spitzenplatz in der Tennis-Weltrangliste. Die Japanerin setzte sich am Donnerstag gegen Hsieh Su-Wei aus Taiwan 6:4, 6:3 durch. Bei einer Achtelfinal-Niederlage hätte die 21-Jährige den Status als Nummer eins der Tennis-Welt verlieren können, falls die Tschechin Petra Kvitova das Turnier gewinnt. Osaka trifft nun am Freitag im Viertelfinale des mit 820 977 Euro dotierten Sandplatz-Turniers auf Donna Vekic aus Kroatien.