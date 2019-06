Ex-Wimbledon-Finalist Raonic im Stuttgarter Viertelfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Vorjahresfinalist Milos Raonic steht nach einem hart erkämpften Sieg im Viertelfinale des ATP-Tennisturniers in Stuttgart. Der frühere Wimbledon-Finalist bezwang am Mittwoch im ersten Match auf dem Center Court den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1). Erst nach 2:27 Stunden stand sein Erfolg fest. Der Weltranglisten-18. aus Kanada bekommt es nun am Freitag mit dem Ungarn Marton Fucsovics zu tun. Wegen Regens hatte der dritte Turniertag rund dreieinhalb Stunden später als geplant begonnen.

Die Tennisprofis bereiten sich beim mit 754 540 Euro dotierten Rasenturnier in Stuttgart auch auf Wimbledon vor. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 1. Juli.