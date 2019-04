Auch Siegemund erreicht Tennis-Achtelfinale von Stuttgart

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Laura Siegemund ist der Auftakt beim WTA- Tennisturnier in Stuttgart geglückt. Die 31-Jährige aus Metzingen gewann am Dienstag in der ersten Runde unerwartet klar gegen die Ukrainerin Lessia Zurenko mit 6:2, 6:2. Damit trifft die Stuttgart- Siegerin von 2017 im Achtelfinale am Donnerstag auf die lettische Weltranglisten-13. Anastasija Sevastova, die zuletzt beim Fed-Cup- Sieg der deutschen Tennis-Damen in Riga verletzungsbedingt gefehlt hatte.

Siegemund hatte vor zwei Jahren bei ihrem Heimturnier den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert, sich kurz darauf aber einen Kreuzbandriss zugezogen. Derzeit belegt sie in der Weltrangliste lediglich Platz 99 und nimmt dank einer Wildcard am hochklassig besetzten Porsche Grand Prix teil.

Zuvor hatte bereits Andrea Petkovic den Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht. Die Darmstädterin trifft nun in einem deutschen Duell am Donnerstag auf die ehemalige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber.