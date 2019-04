Anke Huber: Im Damen-Tennis droht Leistungslücke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Auch die frühere Weltklasse-Spielerin Anke Huber befürchtet, dass sich im deutschen Damen-Tennis künftig eine Lücke auftun könnte. "Es sind bestimmt zwei, drei, vier Jahre, die zu füllen sind", sagte die 44-Jährige am Sonntag beim WTA-Turnier in Stuttgart. Sie hoffe daher, dass die 31 Jahre alte Wimbledonsiegerin Angelique Kerber noch einige Jahre weiter spiele. Zudem gehe sie davon aus, dass die beiden früheren Top-Ten-Spielerinnen Julia Görges (30) und Andrea Petkovic (31) ihre Karrieren noch länger fortsetzen. So könne die Zeit überbrückt werden, bis talentierter Nachwuchs nachrücke.

In Stuttgart hatte es in dieser Woche zum zweiten Mal nacheinander keine deutsche Spielerin ins Halbfinale geschafft. Als letzte der ursprünglich fünf deutschen Teilnehmerinnen war Angelique Kerber im Viertelfinale an Kiki Bertens gescheitert.

Auch sonst verlief das Turnier aus Sicht der Organisatoren nicht ideal. Von den ursprünglich acht angemeldeten Spielerinnen der besten Zehn der Weltrangliste gingen nur fünf an den Start, nachdem unter anderen die Weltranglisten-Zweite Simona Halep verletzungsbedingt abgesagt hatte. Hinzu kam die verletzungsbedingte Aufgabe der Weltranglisten-Ersten Naomi Osaka nach dem Einzug ins Halbfinale.

"Dieses Jahr hatten wir vielleicht nicht das glücklichste Jahr", sagte Huber, die Sportliche Leiterin des Turniers ist. Dennoch habe man die ganze Woche hochklassiges Tennis gesehen, sagte sie am letzten Tag der 42. Ausgabe des Turniers.