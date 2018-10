Zverev im Shanghai-Halbfinale: Qualifikation für ATP Finals

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Shanghai (dpa/lno) - Deutschlands Tennis-Ass Alexander Zverev hat beim Turnier in Shanghai das Halbfinale erreicht und sich damit auch für die ATP-Finals vom 11. bis 18. November in London qualifiziert. Der 21-Jährige aus Hamburg hatte in seinem Viertelfinal-Match keine Probleme mit dem Briten Kyle Edmund und siegte am Freitag 6:4, 6:4. Nach 1:11 Stunden nutzte der Weltranglisten-Fünfte bei der mit 9,2 Millionen Dollar dotierten ATP-Veranstaltung den ersten Matchball.

"Ganz gutes Match für mich. Ich habe von der Grundlinie aggressiv gespielt und relativ wenige Fehler gemacht", sagte Zverev im TV-Sender Sky. In der Runde der letzten Vier trifft er am Samstag auf den Wimbledon- und US-Open-Sieger Novak Djokovic aus Serbien. Djokovic siegte gegen seinen Wimbledon-Finalgegner Kevin Anderson aus Südafrika 7:6 (7:1), 6:3. Im bisher einzigen Duell setzte sich Zverev im vorigen Jahr im Finale des Masters-Turniers von Rom durch.