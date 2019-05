Schwierige Tennis-Auslosung für Barthel und Petkovic

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa) - Ein erster Heimsieg beim Tennisturnier in Nürnberg wird für die deutschen Topspielerinnen nach der Auslosung am Samstag zu einem kniffligen Unterfangen. Fedcup-Spielerin Mona Barthel könnte bei einem Auftakterfolg gegen Paula Ormaechea aus Argentinien in Runde zwei auf die an Nummer eins gesetzte Kasachin Julia Putinzewa treffen.

Auch Andrea Petkovic wurde für das mit 250 000 US-Dollar dotierte WTA-Turnier in die obere Hälfte des Tableaus gelost. Die 31-Jährige wird gegen eine Qualifikantin in den Nürnberger Versicherungscup starten. Petkovic könnte bei der finalen Vorbereitung auf die French Open in Paris im Viertelfinale gegen Putinzewa oder Barthel spielen.

Die ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki spielt in der ersten Runde gegen die an Nummer drei gesetzte Australierin Ajla Tomljanovic. Anna-Lena Friedsam, die vom Turnierveranstalter wie Lisicki eine Wildcard erhalten hatte, beginnt gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien. Bei einem Erfolg könnte sie anschließend im Achtelfinale in einem deutschen Duell auf Petkovic treffen.