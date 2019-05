Putinzewa erste Finalistin bei Nürnberger Tennis-Turnier

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa) - Die an Nummer eins gesetzte Kasachin Julia Putinzewa hat als erste Spielerin das Finale beim Nürnberger Tennis-Turnier erreicht. Die gebürtige Moskauerin schlug am Freitag bei der mit 250 000 US Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung die Rumänin Sorana Cirstea 6:4, 7:5. Nach 1:51 Stunden verwandelte Putinzewa ihren ersten von drei Matchbällen und zog zum dritten Mal in ein Endspiel auf der WTA-Tour ein. Einen Tag nach ihrem Marathon-Match über fast dreieinhalb Stunden gegen Anna-Lena Friedsam aus Andernach war bei der 24-Jährigen kein Kräfteverschleiß zu bemerken.