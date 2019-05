Putinzewa bestreitet Halbfinale in Nürnberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Die an Nummer eins gesetzte Kasachin Julia Putinzewa will heute beim Nürnberger Tennis-Turnier ins Finale einziehen. Die gebürtige Moskauerin trifft bei der mit 250 000 US-Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung in Franken auf Sorana Cirstea aus Rumänien. Putinzewa hatte im längsten Spiel der Turniergeschichte Anna-Lena Friedsam als letzte verbliebene Deutsche ausgeschaltet. Die Partie beim WTA-Event dauerte 3 Stunden und 21 Minuten. Cirstea hatte ebenfalls in drei Sätzen die Serbin Nina Stojanovic besiegt. "Es wird ein harter Kampf", meinte Putinzewa.