Mona Barthel eröffnet den deutschen Tennistag in Nürnberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Fedcup-Spielerin Mona Barthel eröffnet heute den deutschen Tag beim Damen-Tennisturnier in Nürnberg. Die 28-Jährige aus Neumünster tritt in ihrem Auftaktspiel auf dem Center Court gegen Paula Ormaechea aus Argentinien an. In weiteren Erstrundenpartien bei dem mit 250 000 US-Dollar dotierten WTA-Event sind im weiteren Verlauf des Tages Anna-Lena Friedsam, die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki und Qualifikantin Jule Niemeier im Einsatz. Die an Nummer acht gesetzte Andrea Petkovic wird bei der finalen Vorbereitung für die French Open in Paris erst am Dienstag in Franken aufschlagen.