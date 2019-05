Kusnezowa scheitert in Nürnberg an Vorjahressiegerin Larsson

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa) - Die ehemalige French-Open- und US-Open-Siegerin Swetlana Kusnezowa ist beim WTA-Tennis-Turnier in Nürnberg bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 33 Jahre alte Russin scheiterte am Mittwoch bei der mit 250 000 US-Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung an Vorjahresgewinnerin Johanna Larsson aus Schweden mit 5:7, 4:6. Kusnezowa rangiert nach einer mehrmonatigen Pause wegen einer Handgelenksverletzung aktuell auf Platz 102 der Weltrangliste. Sie hatte eine Wildcard für das Turnier erhalten.