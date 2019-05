Barthel-Auftaktmatch in Nürnberg wegen Regens unterbrochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa) - Beim WTA-Turnier in Nürnberg ist die deutsche Tennisspielerin Mona Barthel am Montag vom Regen vorübergehend gestoppt worden. Die Partie der Sportlerin aus Neumünster gegen die Argentinierin Paula Ormaechea wurde am späten Vormittag im ersten Satz beim Stand von 5:3 für die Fed-Cup-Spielerin unterbrochen. Zunächst hofften die Organisatoren des Sandplatzevents, dass um 13.30 Uhr weitergespielt werden kann. Mit einem Erfolg über Ormaechea will sich Barthel für das Achtelfinale gegen die topgesetzte Kasachin Julia Putinzewa qualifizieren. Barthel war die erste von vier Deutschen, deren Auftaktmatches am Montag auf dem Programm standen.