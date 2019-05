Zverev-Bezwinger Garin gewinnt Tennisturnier von München

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der Chilene Cristian Garin hat das Tennisturnier von München gewonnen. Der 22-Jährige bezwang den Italiener Matteo Berrettini im Finale am Sonntag in drei Sätzen mit 6:1, 3:6, 7:6 (7:1). Für Garin war dies nach dem Turniersieg in Houston in diesem Jahr der zweite Titel auf der ATP-Tour. Zum ersten Mal seit 2001 standen sich zwei ungesetzte Spieler im Finale von München gegenüber. Garin hatte im Viertelfinale den Weltranglisten-Dritten Alexander Zverev besiegt. Berrettini warf den München-Rekordsieger Philipp Kohlschreiber aus dem Turnier und musste sein wegen Regens verschobenes Halbfinale am Sonntagmorgen bestreiten.