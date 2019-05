Auftaktsieg für ATP-Weltmeister Alexander Zverev in München

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Titelverteidiger Alexander Zverev hat beim Tennisturnier in München sein Auftaktspiel gewonnen. Der an Nummer eins gesetzte ATP-Weltmeister besiegte nach einem Freilos in Runde eins am Mittwoch den Argentinier Juan Ignacio Londero in 64 Minuten mit 7:5 und 6:1. Im Viertelfinale trifft der Weltranglistendritte auf den ungesetzten Chilenen Cristian Garin. Der 22-jährige Zverev strebt in München seinen dritten Turniersieg nacheinander an. Am Donnerstag könnten der dreimalige Turniersieger Philipp Kohlschreiber und Youngster Rudi Molleker aus Berlin Zverev in die Runde der letzten Acht des Sandplatzturniers folgen.