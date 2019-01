Grand-Slam-Debütant Molleker in Melbourne in Runde eins raus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Melbourne (dpa) - Tennis-Talent Rudi Molleker ist bei seinem ersten Hauptrundenmatch bei einem Grand-Slam-Turnier gescheitert. Der 18 Jahre alte Oranienburger verlor am Montag bei den Australian Open in Melbourne 1:6, 3:6, 6:4, 0:6 gegen den Weltranglisten-16. Diego Schwartzman aus Argentinien. Molleker hatte es über die Qualifikation erstmals in die erste Runde eines der vier wichtigsten Turniere geschafft und scheiterte als erster von sieben deutschen Herren.

Gegen Schwartzman war der Brandenburger trotz des Satzgewinns insgesamt ohne echte Chance. Der nur 1,70 Meter große, aber eminent laufstarke Südamerikaner hatte bei den längeren Ballwechseln zumeist das bessere Ende für sich. In den ersten beiden Sätzen schaffte der Favorit es jeweils früh, Molleker dessen Aufschlagspiele abzunehmen und ließ den Weltranglisten-206. viel laufen.

Im dritten Durchgang hielt die deutsche Hoffnung das Geschehen erstmals länger offen und profitierte bei einer 5:4-Führung beim dritten Satzball von einem Doppelfehler von Schwartzman. Danach aber drehte der Favorit wieder auf und entschied den vierten Satz in nur 17 Minuten zu seinen Gunsten. Nach nur 1:47 Stunden war die Partie bei sommerlichen Temperaturen von über 30 Grad beendet.