Kiel (dpa/lno) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat noch immer eine enge Bindung zu ihrer Heimatstadt Kiel. "Meine Mutter und meine Schwester leben noch dort. Ich komme also immer wieder und sehr gerne dorthin", sagte der Tennis-Star den "Kieler Nachrichten" (Donnerstag). Allerdings lassen die zahlreichen Turniere im Jahr nicht sehr viele Besuche an der Förde zu. "Wenn ich es zwei, drei Mal im Jahr schaffe, bin ich schon gut", meinte die 31-Jährige. Ein besonderes Programm hat sie bei ihren Heimatvisiten nicht. "Ich genieße es einfach, auszuspannen, Freunde und Familie zu treffen", sagte Kerber. "Ich gehe nicht segeln oder so. Aber ich lasse mir auf jeden Fall die Kieler Luft um die Nase wehen, das ist ein Muss!"

Die gebürtige Bremerin ist in Kiel aufgewachsen und hat dort mit dem Tennisspielen angefangen. Sie lebt seit einigen Jahren aber vorwiegend in Polen, der Heimat ihrer Großeltern.