Zverev-Bezwinger Bassilaschwili gegen Rubljow im Finale

Hamburg (dpa) - Im Finale des Tennisturniers am Hamburger Rothenbaum stehen sich heute Nikolos Bassilaschwili und Andrej Rubljow gegenüber. Der Vorjahressieger aus Georgien hatte am Samstag Deutschlands besten Tennisspieler Alexander Zverev nach zwei abgewehrten Matchbällen bezwungen. Damit war für den ATP-Weltmeister aus Hamburg zum zweiten Mal nach 2014 in der Vorschlussrunde der Hansestadt Schluss. Im zweiten Halbfinale der mit 1,7 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung besiegte der aus Russland stammende Rubljow den Spanier Pablo Carreno Busta ebenfalls in drei Sätzen.