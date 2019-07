Topfavorit Thiem gewinnt Erstrunden-Match

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - French-Open-Finalist Dominic Thiem hat beim Tennisturnier am Rothenbaum das Achtelfinale erreicht. Der an Nummer eins gesetzte Österreicher besiegte am Dienstag bei der mit 1,7 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung in Hamburg Pablo Cuevas aus Uruguay mit 6:3, 7:6 (7:3). Im Achtelfinale trifft der 25 Jahre alte Thiem nun auf Marton Fucsovics. Der Ungar hatte tags zuvor den Augsburger Philipp Kohlschreiber klar in zwei Sätzen bezwungen. Eine Runde weiter ist auch Titelverteidiger Nikolos Bassilaschwili aus Georgien, der gegen den Bolivianer Hugo Dellien gewann.