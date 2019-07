Rückkehr-Erfolg: Zverev bei Tennisturnier in Hamburg weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat bei seiner Hamburg-Rückkehr das Achtelfinale erreicht. Der 22-Jährige entschied am Dienstag sein Erstrunden-Duell mit dem Chilenen Nicolas Jarry mit 6:4, 6:2 für sich. Nach 71 Minuten und einer starken Vorstellung verwandelte der Weltranglisten-Fünfte seinen ersten Matchball. Zverev trifft nun auf den Argentinier Federico Delbonis, der sich am Abend in drei Sätzen gegen Marco Cecchinato aus Italien durchsetzte. Zverev hatte eine Wildcard erhalten und schlug erstmals seit drei Jahren wieder in seiner Heimatstadt auf. Ebenfalls im Achtelfinale stehen Jan-Lennard Struff und Rudi Molleker.