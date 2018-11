HTV-Trainer Guido Fratzke wechselt zum Deutschen Tennisbund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Landescoach Guido Fratzke verlässt den Hamburger Tennis-Verband (HTV) und wechselt zum Deutschen Tennisbund (DTB). Der 49-Jährige bestätigte am Montag auf dpa-Anfrage, dass er das Amt als Bundestrainer Ausbildung und Leistungssport beim DTB am 1. Februar 2019 übernehmen, aber weiter in der Hansestadt stationiert sein wird.

"Für mich ist das eine spannende Weiterentwicklung, die eine Menge Arbeit bedeutet", erklärte Fratzke, der im vergangenen Jahr Trainer des Jahres im Nachwuchsleistungssport geworden war. Als möglichen Nachfolger beim HTV brachte das "Hamburger Abendblatt" (Montag), das als erstes über die Personalie Fratzke berichtet hatte, den früheren Tennisprofi Julian Reister (32) ins Gespräch. Es gebe derzeit mehrere Kandidaten, hieß es dazu beim Hamburger Tennis-Verband.