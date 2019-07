Hamburg: Erstrunden-Aus für Tennis-Routinier Kohlschreiber

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Nach Wildcard-Starter Daniel Altmaier ist auch Routinier Philipp Kohlschreiber beim Hamburger Tennisturnier schon in der ersten Runde gescheitert. Der mit 35 Jahren und neun Monaten älteste Spieler im Feld des Traditionsturniers musste sich am Montag überraschend deutlich dem Ungarn Marton Fucsovics mit 3:6, 0:6 geschlagen geben. Kohlschreiber stand 2014 und 2017 in Hamburg im Halbfinale, musste sich aber nach einer enttäuschenden Vorstellung dem Weltranglisten-50. Fucsovics nach nur 65 Minuten geschlagen geben. Der 20 Jahre alte Altmaier aus Kempen verlor gegen den ehemaligen Turniersieger Martin Klizan aus der Slowakei 2:6, 2:6.