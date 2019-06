French-Open-Achtelfinalist Struff kommt nach Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der French-Open-Achtelfinalist Jan-Lennard Struff verstärkt das Teilnehmerfeld der diesjährigen Hamburg European Open. Der 29 Jahre alte Tennisprofi gab am Sonntag seine Zusage für die 113. Auflage des Rothenbaum-Turniers, das vom 20. bis 28. Juli ausgetragen wird. "Ich komme immer wieder gern nach Hamburg, ich liebe die Stadt einfach", sagte der Davis-Cup-Spieler. In der Runde der besten 16 Spieler trifft Struff am Montag auf den topgesetzten Serben Novak Djokovic.

Struff ist der vierte Akteur, den die neuen Veranstalter der Hamburg European Open verpflichtet haben. Zuvor hatten bereits der Weltranglisten-Vierte Dominic Thiem aus Österreich, der zwölftplatzierte Italiener Fabio Fognini und der deutsche Dauerbrenner Philipp Kohlschreiber frühzeitig ihre Zusagen für das mit 1,718 Millionen Euro Preisgeld dotierte Turnier der ATP-500er-Serie gegeben.