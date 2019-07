Deutsches Tennis-Trio kämpft in Hamburg um Viertelfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein deutsches Tennis-Trio mit dem Weltranglisten-Fünften Alexander Zverev an der Spitze hat am heutigen Donnerstag beim ATP-Turnier in Hamburg die Chance auf den Einzug in das Viertelfinale. In seiner Heimatstadt trifft der 22 Jahre alte Zverev im dritten Match des Tages auf dem Center Court auf den Argentinier Federico Delbonis. Zverevs Davis-Cup-Kollege Jan-Lennard Struff bekommt es zuvor mit dem Spanier Pablo Carreno Busta zu tun. Der 18 Jahre alte Rudi Molleker fordert im Abendspiel den an Nummer drei gesetzten Italiener Fabio Fognini heraus.