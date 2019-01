Ungarisches Davis-Cup-Team: keine Chance auf Coup

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Der krasse Außenseiter Ungarn wird im Davis-Cup-Spiel gegen Deutschlands Tennis-Auswahl ohne seinen am höchsten platzierten Spieler im Aufgebot antreten und geht nicht von einer Siegchance aus. "Wenn du die Ranglistenpositionen siehst, wird es schwer, dass wir überhaupt einen Satz gewinnen", sagte Teamchef Gabor Köves am Dienstag in Frankfurt am Main. "Zu fordern, dass wir das ganze Match gewinnen, ist ein bisschen zu viel."

Der Weltranglisten-208. Attila Balazs werde aus gesundheitlichen Gründen kein Einzel spielen. Der Weltranglisten-371. Zsombor Piros ist damit im Einzel Ungarns Nummer eins. Marton Fucsovics, der einzige ungarische Tennisprofi unter den Top 50 der Welt, hatte seine Teilnahme abgesagt. Die deutschen Tennis-Herren treten am Freitag und Samstag in Topbesetzung mit Alexander Zverev, Philipp Kohlschreiber, Jan-Lennard Struff, Peter Gojowczyk und Tim Pütz an.

Erstmals wird der traditionsreiche Nationen-Wettbewerb in diesem Jahr in einem neuen Format ausgetragen. Die Auftaktgewinner qualifizieren sich für eine Finalwoche mit 18 Mannschaften, die im November in Madrid ausgetragen wird. Die Radikalreform des Davis Cups, die im vergangenen August beschlossen worden war, ist stark umstritten.