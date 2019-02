Tennis-Herren erreichen Davis-Cup-Endrunde

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Tennis-Herren haben sich zum Auftakt der neuen Ära im Davis Cup vorzeitig für die neue Finalrunde qualifiziert. Das Doppel Jan-Lennard Struff und Tim Pütz sorgte am Samstag in Frankfurt am Main mit dem 6:2, 6:3 gegen Peter Nagy und Gabor Borsos für den notwendigen dritten Punkt gegen Ungarn. Struff und Pütz holten damit den vierten Sieg bei ihrem vierten gemeinsamen Davis-Cup-Auftritt. Am Freitag hatten Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber ihre Einzel gewonnen. Bei der Endrunde vom 18. bis 24. November in Madrid spielen 18 Mannschaften um den Davis-Cup-Titel.