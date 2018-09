Petkovic: Bis jetzt keine Gedanken ans Karriereende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Tennisprofi Andrea Petkovic hat sich noch keine Gedanken über ein Karriereende gemacht. "Bis jetzt nicht. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass ich mit den Besten der Welt wieder mithalten kann. Das sind die Momente, die mir zeigen, dass ich noch dabei bin", sagte die 31-Jährige in der hr-Sendung "Heimspiel!" am Montagabend.

Petkovic hat bei keinem der vier Grand Slams in diesem Jahr die zweite Turnierwoche erreicht und ist bei den seit Sonntag beendeten US Open knapp in Runde eins an der Lettin Jelena Ostapenko gescheitert. An einen Abschied denke sie erst, wenn sie einmal nicht mehr mithalten könnte, "dann will ich das auch nicht mehr", erklärte die Darmstädterin.