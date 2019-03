Petkovic schlägt für Aufsteiger Dresden auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) – Tennis-Profi Andrea Petkovic wird in der neuen Bundesliga-Saison für den sächsischen Erstliga-Debütanten TC Blau-Weiß Blasewitz Dresden aufschlagen. Das gab der Tennis-Verein am Mittwoch bekannt. "Das ist eine spannende Herausforderung. Ich freue mich schon sehr darauf und bin voll motiviert, in der ersten Liga anzugreifen", sagte Petkovic, aktuell die Nummer 68 der Tennis-Weltrangliste.

Die 31-jährige Fed-Cup-Spielerin aus Darmstadt ist der prominenteste Neuzugang und soll die neuformierte Mannschaft zum Klassenverbleib führen. Im Kader stehen ansonsten hauptsächlich Spielerinnen aus Tschechien sowie Russland, Rumänien und Argentinien.

Die Blasewitzer Damen hatten in der abgelaufenen Spielzeit Platz zwei in der 2. Bundesliga Süd belegt und waren nach dem Verzicht von Serienmeister Regensburg in die Beletage nachgerückt. Die Blau-Weißen sind damit die erste Tennis-Mannschaft des Freistaates in der deutschen Eliteliga. Blasewitz startet am 5. Mai mit dem Heimspiel gegen den TC Karlsruhe Rüppurr in die Saison, in der insgesamt sechs Partien zu bestreiten sind.