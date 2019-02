Deutsche Tennis-Damen treffen auf Weißrussland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Die deutschen Tennis-Damen treffen im Erstrunden-Duell des Fed Cups in Braunschweig auf Weißrussland. Ohne die beiden Top-Spielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges geht die Mannschaft von Teamchef Jens Gerlach nur als Außenseiter in die Partie. In den beiden Einzeln trifft heute Tatjana Maria um 13.00 Uhr auf die Weißrussin Alexandra Sasnowitsch. Danach spielt Rückkehrerin Andrea Petkovic gegen die Weltranglistenneunte Arina Sabalenka. Am Sonntag stehen zwei weitere Einzel sowie womöglich das entscheidende Doppel an. Vor einem Jahr gelang der deutschen Auswahl ein überraschendes 3:2 in der weißrussischen Hauptstadt Minsk.