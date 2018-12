Schweinfurter Breakdance-Weltmeister gehen auf Tour

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schweinfurt (dpa/lby) - Die zweifachen Breakdance-Weltmeister Dancefloor Destruction Crew (DDC) gehen auf Deutschlandtour - zum ersten Mal. Gut 20 Auftritte planen die Schweinfurter von Anfang 2020 an, wie ein Sprecher der Tanzgruppe sagte. Die 15 Tänzer führten ihre humorvollen Inszenierungen wie "Breakdance in Lederhosen" auch schon vor Ex-US-Präsident Barack Obama auf. Seit fast 20 Jahren arbeiten die Jungs am Boden - und haben so eine Sportart mit bekannt und beliebt gemacht, die mittlerweile sogar olympisch ist.

Zweifacher Weltmeister ist die Gruppe - ebenso Europameister und Deutscher Meister. Bei der TV-Show "Das Supertalent" kamen sie ins Halbfinale und mit Sänger Florian Silbereisen tourten sie durch Deutschland und Österreich.