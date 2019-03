Bremer Sportler des Jahres: Schwimm-Europameister Wellbrock

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Schwimm-Europameister Florian Wellbrock ist Sportler des Jahres 2018 in Bremen. Der 21-Jährige wurde am Dienstagabend bei einer Gala im GOP-Theater gekürt. Wellbrock gewann im August 2018 in Glasgow den EM-Titel über 1500 Meter Freistil. Der Schwimmer startet für den SC Magdeburg, kommt aber aus Bremen. Zur Sportlerin des Jahres wurde im kleinsten deutschen Bundesland die Rollkunstläuferin Lina Goncharenko gewählt. Der Titel der Mannschaft des Jahres ging an die Lateinformation des Grün-Gold-Clubs Bremen, die 2018 Weltmeister, Europameister und deutscher Meister wurde.