Buckwitz, Brendel und Energie gewinnen Sportlerwahl

Potsdam (dpa/bb) - Lisa-Marie Buckwitz als Überraschungssiegerin und der Dauersieger Sebastian Brendel sind Brandenburgs "Sportler des Jahres". Die Drittliga-Fußballer des FC Energie Cottbus gewannen die Wahl in der Mannschafts-Kategorie. Der dreifache Kanu-Olympiasieger Brendel bekam in Abwesenheit die Auszeichnung bereits zum fünften Mal in Serie und insgesamt zum sechsten Mal.

Für die 24-jährige Bob-Olympiasiegerin Buckwitz war es der erste Erfolg bei der Sportlerwahl. "Das Schöne am Sport sind die Überraschungen", sagte der stellvertretende Ministerpräsident Christian Görke in seiner Buckwitz-Laudatio.

Sein Chef Dietmar Woidke übergab am Samstag vor 650 Gästen in der Potsdamer Metropolis Halle den Gewinnern ihre Trophäen. "Das Land Brandenburg ist stolz auf einen der erfolgreichsten und dabei auch sympathischen Athleten", sagte Sportministerin Britta Ernst mit Blick auf den Ausnahme-Sportler Brendel.

Buckwitz landete in der Wahl vor den Weltmeisterinnen Franziska John (vormals Weber/Kanu) und Trixi Worrack (Radsport). Brendel setzte sich bei den Männern gegen Bahnrad-Weltmeister und erfolgreichen Straßenprofi Roger Kluge sowie den erfolgreichsten Bobsportler der Welt, Kevin Kuske durch. Kluge erinnerte in seiner zugeschalteten Reaktion auch an die schwer gestürzte und seit Juni querschnittsgelähmte Kristina Vogel.

Brendel hatte sich aus seinem Trainingslager aus Florida zur Verleihung zugeschaltet. "Er ist ein Sportler zum Anfassen geblieben", betonte Sportministerin Britta Ernst in ihrer Würdigung des zehnmaligen Weltmeister.

Bei der abwechslungsreichen Gala-Abend in Potsdam mit einer bunten Mischung aus Sport, Kultur und Humor hatte Comedian und Parodist Matze Knop für die größten Lacher gesorgt.