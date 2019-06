19 Brandenburger Athletinnen und Athleten bei European Games

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Bei den zweiten European Games werden 19 Sportlerinnen und Sportler aus Brandenburg an den Start gehen. "Für viele unserer Sportlerinnen und Sportler wird es ein Erlebnis sein, an diesem europäischen Multisport-Event teilnehmen zu können", sagte Brandenburgs Sportministerin Britta Ernst (SPD) am Mittwoch in einer Mitteilung des Ministeriums.

Die Spiele finden vom kommenden Freitag an bis 30. Juni in der weißrussischen Hauptstadt Minsk statt. Mehr als 4000 Athletinnen und Athleten aus 50 Ländern kämpfen in 15 Sportarten mit 23 Disziplinen um Medaillen und Olympia-Startplätze.

Die Brandenburger Sportlerinnen und Sportler treten in den Sportarten Kanu-Rennsport, Radsport (Straße), Ringen und Schießen an. Insgesamt gehören 149 Athleten der deutschen Delegation an.