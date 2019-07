Team Liquid holt sich dritten CS:GO-Titel in diesem Monat

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chicago (dpa) - Team Liquid hat mit der IEM Chicago 2019 das dritte "Counter-Strike: Global Offensive"-Turnier in diesem Monat gewonnen. Im Finale siegte das nordamerikanische Team vor heimischem Publikum mehr als deutlich mit 3:0 gegen das finnische Team ENCE.

Während des gesamten Turniers musste sich Team Liquid nur auf einer einzigen Map gegen G2 Esports geschlagen geben. Im Halbfinale kam es bereits zum Rückspiel des Finales der ESL One Cologne zwischen Liquid und Team Vitality, das Liquid erneut für sich entscheiden konnte. ENCE setzten sich ihrerseits auf dem Weg ins Finale gegen Renegades, Heroic und MIBR durch.

Die IEM Chicago ist der dritte namhafte Wettbewerb, den Team Liquid in diesem Monat gewinnen konnte. Zuvor triumphierten die Amerikaner bereits bei der BLAST Pro Series in Los Angeles und bei der ESL One Cologne in Deutschland.

Unter den insgesamt sechs in dieser Saison gewonnenen Turnieren von Team Liquid ist allerdings noch kein Major-Titel. Eine Chance darauf hat die Mannschaft in Berlin beim StarLadder Major Anfang September. Auf die Frage, ob er sich auch diese Trophäe holen würde, antwortete Liquid-Spieler Jake "Stewie2K" Yip: "Zu hundert Prozent!".