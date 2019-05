G2 Esports schlägt SK Telecom T1 klar beim LoL MSI in Hanoi

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hanoi (dpa) - G2 Esports hat zum Auftakt der Gruppenphase des League of Legends Mid-Season Invitational (MSI) gegen SK Telecom T1 alle Erwartungen übertroffen: In knapp 27 Minuten überrollten die europäischen Meister den koreanischen Kontrahenten rund um Spielerlegende Lee "Faker" Sang-hyeok (23).

Der Fokus dieser Begegnung war jedoch nicht die Midlane zwischen Faker und Rasmus "Caps" Winther (19), sondern die Toplane mit Martin "Wunder" Hansen (20) für G2 und Kim "Khan" Dong-ha (23) für T1. Schon früh erhielt Wunder durch Rotationen seiner Teamkollegen Unterstützung auf der Toplane.

So konnte Toplaner Wunder bereits recht früh eine enorme Führung herausarbeiten, die er anschließend auch auf andere Teile der Karte übertragen konnte. Das Team mit Sitz in Berlin konnte so eine zeitige Entscheidung gegen T1 erringen.

Faker zeigte sich im Interview mit dem E-Sport-Portal "Korizon" enttäuscht. "Nach dem ersten Spiel haben wir etwa eine Stunde lang diskutiert und ich denke, wir wissen jetzt, was wir mit den Problemen machen müssen, die wir in diesem Spiel gezeigt haben." Im Rückspiel am Sonntag werde T1 besser gegen G2 spielen.

Um 16 Uhr deutscher Zeit steht für G2 Esports mit Weltmeister Invictus Gaming aus China der nächste große Test in der Gruppenphase an, bevor man sich morgen gegen den nordamerikanischen Rivalen Team Liquid behaupten muss.