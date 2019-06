EU-Teams gehen als Favoriten in die LoL Rift Rivals 2019

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Los Angeles (dpa) - Am Donnerstag starten in Los Angeles die League of Legends Rift Rivals 2019. Bei dem dreitätigen Turnier treffen die je drei erfolgreichsten Teams der nordamerikanischen Liga LCS und der europäischen LoL-Liga LEC aufeinander.

Mit Heimvorteil gehen die NA-Mannschaften Team Liquid, Team SoloMid und Cloud9 ins Rennen. Nachdem Cloud9 zuletzt während der Weltmeisterschaft 2018 in Südkorea glänzen konnte, erreichte Team Liquid beim Mid-Season Invitational im Mai dieses Jahrs sogar das Finale. Dort verlor Team Liquid dann deutlich gegen G2 Esports, einen der europäischen Kontrahenten bei den Rift Rivals 2019. Begleitet wird G2 Esports von den weiteren europäischen Vertretern Origen und Fnatic.

Gemessen an den Leistungen vergangener Monate sticht G2 Esports sicherlich als Topfavorit für das Turnier heraus. Allerding musste sich das Team am vergangenen Wochenende in der LEC gegen den Erzrivalen Fnatic geschlagen geben.

Während sich diese beiden Teams die höchsten Siegeschancen ausrechnen können, ist Team Liquid rund um Yiliang "Doublelift" Peng (25) die größte nordamerikanische Hoffnung. Gerade dann, wenn die Europäer den Wettbewerb, der mitten in der regulären Saison der LEC und LCS stattfinden, nicht komplett ernst nehmen sollten.

Spieler aller Teams äußerten in den letzten Wochen, dass ihnen das Timing des Wettbewerbs eher ungelegen kommt. Aufgrund der möglichen Auswirkungen der Reisen für die europäischen Teams, wird die LEC sogar für zwei Wochen unterbrochen.