Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die jüngsten Enthüllungen im Skandal um den Landessportverband für das Saarland (LSVS), der Behörden und Beamten seine Sportschule jahrelang zum Nulltarif überlassen haben soll, sind bei den Fraktionen von SPD und Linken auf Kritik gestoßen. "Das passiert, wenn Parteien zu lange an der Regierung sind; in diesem Fall die CDU", sagte Linken-Fraktionschef Oskar Lafontaine am Montag in Saarbrücken. "Dann werden allmählich die Unterschiede verwischt und man glaubt, man könne nach Gutsherrenart verfahren."

Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Petra Berg, bezeichnete es als "grundsätzlich gut", wenn die Sportstätteninfrastruktur auch Polizisten zur Verfügung gestellt werde. Kein Verständnis habe sie aber, dass Vereine über Mitgliedsbeiträge Gebühren zahlen müssten für die Nutzung und das Land nicht sage, auf welcher Vereinbarung eine kostenlose Nutzung beruhe. Dazu erwarte man nun Auskunft von den zuständigen Innenministern dieser Ägide, wenn am 30. Oktober die Rechtsaufsicht gehört werde.

AfD-Fraktionsvize Rudolf Müller schätzte die Situation als "weniger dramatisch" ein und sprach von einer "saarländischen Lösung nach dem Motto: 'Lassen wir mal fünf gerade sein.'" Sie sei zwar "nicht ganz korrekt gewesen", doch auf keinen Fall eine Rücktrittsforderung an den Innenminister wert, wie von der FDP gefordert.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Alexander Funk erwartet vor einer Bewertung zunächst genaue Informationen aus dem Innenministerium. "Es ist zu früh, etwas in den Raum zu werfen, was zum Schluss vielleicht nicht so stimmt", sagte er. Er halte es für wichtig, "zuvor erst einmal alles zu prüfen".