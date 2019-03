20. März: Name von Münchner Multifunktionsarena präsentiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Der Name der neuen Multifunktionsarena in München wird am 20. März verkündet. Das gab SAP am Mittwoch bekannt. Der Software-Konzern ist Namenssponsor. Wie die Halle aber genau heißen wird, dazu wurden in den vergangenen Wochen laut SAP mehr als 10 000 Vorschläge gesammelt. Die Arena soll bis zu 11 500 Zuschauern Platz bieten und von der Saison 2021/22 an für die Basketballer des FC Bayern und die Eishockey-Profis des EHC Red Bull München bereit stehen. Finanziert wird der Bau vom Getränkekonzern Red Bull.