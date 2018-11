Spitzensportler-Quote für Studienplätze in Rheinland-Pfalz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Das Land Rheinland-Pfalz will Spitzensportlern mithilfe einer Quote einen bevorzugten Studienzulass ermöglichen. Wie die Landesregierung am Freitag mitteilte, soll in den örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen eine Vorabquote von bis zu zwei Prozent gebildet werden, die sogenannte Spitzensportler-Quote. In bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengängen wie Humanmedizin, Zahnmedizin und Pharmazie könnten Hochschulen den entsprechenden Bewerbern einen Bonus von 0,3 Punkten gewähren.

Die vorgesehene Regelung soll nach Angaben der Landesregierung für alle Bewerber gelten, die einem bundesweit aktiven Kader eines Spitzenverbands des Deutschen Olympischen Sportbundes angehören und durch den Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz/Saarland betreut werden. Um angenommen zu werden, müssen die Bewerber zudem durch ihren Trainingsstandort an das Bundesland gebunden sein. Die Quote soll nach Angaben einer Sprecherin der Landesregierung zum Wintersemester 2019/20 eingeführt werden.