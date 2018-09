Deutscher Kletterer Megos gewinnt Bronze bei WM in Innsbruck

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Innsbruck (dpa) - Der deutsche Kletterer Alexander Megos hat bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck die Bronzemedaille gewonnen. Der Erlanger musste sich am Sonntag in der Disziplin Lead, also dem Vorstiegs-Klettern mit Seil, nur dem Lokalmatadoren und Sieger Jakob Schubert sowie Titelverteidiger Adam Ondra aus Tschechien geschlagen geben. Der 25-Jährige, der einer der besten Fels-Kletterer der Welt ist, feierte den größten Erfolg seiner Wettkampfkarriere. Megos hatte es als einziger von drei deutschen Startern ins Finale geschafft.

Megos ist neben Jan Hojer Top-Anwärter des Deutschen Alpenvereins für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen. Bei dieser WM in Innsbruck wird am nächsten Sonntag zum Wettkampf-Abschluss erstmals der für Tokio 2020 geschaffene Mehrkampf Olympic Combined geklettert. Zuvor stehen noch die Entscheidungen im Speed-Klettern und Bouldern an.