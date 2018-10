Uwe-Seeler-Sporthalle in Hamburg-Neugraben wiedereröffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach rund acht Monaten Sanierungszeit ist die Uwe-Seeler-Sporthalle in Hamburg-Neugraben wieder eröffnet worden. "Hamburg wächst und die Sport-Infrastruktur wächst mit. Die neue Uwe-Seeler-Halle wertet das Sportangebot des wachsenden Stadtteils Neugraben-Fischbek auf", hieß es am Samstag in einem Grußwort von Sportstaatsrat Christoph Holstein. Wegen Vandalismus- und Witterungsschäden musste die Halle im Oktober 2017 geschlossen werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich nach Angaben der IBA Hamburg auf rund 2,54 Millionen Euro. HSV-Idol Seeler sagte bei der Feier: "Gerade in der heutigen Zeit hat der Sport eine ganz wichtige Aufgabe. Er hilft jedem, sein Leben besser zu meistern. Mit Leistung, Anstand und Fairplay."