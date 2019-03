Kobayashi gewinnt in Trondheim - Drei Deutsche in Top Ten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Trondheim (dpa) - Die deutschen Skispringer haben auch bei der dritten Station der Raw Air in Norwegen einen Podestplatz verpasst. Im Vergleich zu den vorherigen Wettkämpfen der Serie in Oslo und Lillehammer zeigte sich das Team von Bundestrainer Werner Schuster in Trondheim jedoch verbessert.

Richard Freitag belegte als bester DSV-Adler den siebten Platz, Karl Geiger wurde Achter und Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler sprang auf Rang neun. Den Sieg sicherte sich der japanische Vierschanzentourneesieger Ryoyu Kobayashi vor Andreas Stjernen aus Norwegen und dem Österreicher Stefan Kraft. Olympiasieger Andreas Wellinger, Stephan Leyhe und Pius Paschke schieden bereits im ersten Durchgang aus. "Es war ein deutlicher Aufwärtstrend heute", sagte Schuster im ZDF.

In der Gesamtwertung der Raw Air liegt Kraft weiter vorne, Kobayashi ist nun Zweiter. Zuvor hatte Eisenbichler in Oslo als Zehnter das beste deutsche Einzelergebnis der Wettkampfserie auf insgesamt vier norwegischen Schanzen erzielt. Realistische Chancen, noch in dem Kampf um das Siegerpreisgeld in Höhe von 60.000 Euro einzugreifen, haben die Schuster-Schützlinge nicht mehr. Schon am folgenden Tag geht es ab 17.30 Uhr mit der Qualifikation für das Skifliegen in Vikersund weiter.